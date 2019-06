Print This Post

Guidava l’auto senza aver mai conseguito la patente .

Era in via Imera a bordo di un’utilitaria Fiat quando va a scontrarsi con un’altra auto condotta da una ragazza che è rimasta leggermente ferita.

All’arrivo degli agenti delle sezione Volanti della Questura di Agrigento, la 33enne è stata trovata priva del permesso di guida, mai conseguito, e per questo è stata denunciata in stato di libertà per guida recidiva senza patente.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato