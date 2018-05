Connect on Linked in

Una donna è rimasta lievemente ferita in un incidente stradale.

Stava percorrendo a bordo di una moto la via Petrarca, nei pressi del Parco Archeologico, quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con un’utilitaria rimando ferita, per fortuna in modo lieve.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che l’hanno trasportata all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dove è stata sottoposta a tutti gli accertamenti del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato