Agrigento, scooter contro auto: ferito un 17enne

Si trovava in sella al suo scooter Piaggio in via Dante ad Agrigento quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un’automobile condotta da una 60enne.

Ad avere la peggio, come spesso accade in questi casi, è stato appunto il ragazzo che, dopo l’impatto, è stato scaraventato a terra rimanendo, per fortuna, lievemente ferito.

Il giovane è stato trasportato da un’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per le cure del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato