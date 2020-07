Agrigento, scoppia bombola di gas: 2 i feriti

Print This Post

Poteva finire nel peggiore dei modi l’episodio avvenuto nella giornata di ieri ad Agrigento.

Una bombola di gas collocata all’interno di una palazzina del centro storico della Città della Vale dei Templi sarebbe scoppiata finendo col ferire gravemente un 77enne e un 45enne entrambi originari del posto.

Stando alle prime ricostruzioni tutto sarebbe avvenuto mentre il più giovane delle due vittime stava sostituendo la bombola che, per cause ancora da accertare sarebbe dunque detonata provocando una serie di bruciature superficiali e qualche contusione al pensionato, il quale è stato trasportato al San Giovanni di Dio per accertamenti medici del caso, e importanti ustioni sparse sul 70 % del corpo sul 45enne che è stato immediatamente trasferito presso il Centro grandi ustioni dell’ospedale Civico di Palermo.

Di Pietro Geremia