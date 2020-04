Agrigento, scoppia la rissa in centro: ragazzo ferito a colpi di bottiglia

Connect on Linked in

Un weekend senza dubbio all’insegna della violenza quello appena trascorso ad Agrigento.

A quanto pare due gruppi di ragazzi avrebbero avuto dei battibecchi tali da portare dopo una prima serie di insulti reciproci ad una rissa dove un giovane sarebbe stato preso a colpi di bottiglia.

I fatti sono avvenuto in via San Francesco, famosa per essere sede di molti locali della Movida agrigentina, dove per cause ancora da chiarire sarebbe dunque avvenuto un litigio tra “fazioni”.

Una volta terminato l’alterco sarebbero giunti sul posto il personale del 118, che hanno medicato la vittima ferita, e gli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini avvalendosi della visione delle videocamere di sorveglianza.