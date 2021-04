Una toccante storia quella che ha visto nei giorni scorsi come protagonista una 45enne di Agrigento.

La donna, madre di un minorenne, si sarebbe presentata presso la locale Questura per denunciare l’abuso di sostanze stupefacenti da parte del figlio.

Il gesto, scaturito da una disperata quanto vigorosa e decisa forza di volontà, è stato posto in essere dalla donna per cercare di mettere sulla retta via la propria creatura cercando per essa stessa un futuro migliore lontano da ambienti altamente nocivi e tossici come quello in cui il minorenne era incappato.

Una volta recepita la denuncia gli agenti agrigentini hanno immediatamente avviato le indagini di rito così da poter aiutare nel miglior modo possibile non solo la madre disperata ed esasperata dalla scelta del figlio, ma anche e sopratutto il minore stesso così da poterlo indirizzare verso porti decisamente più sicuri e lontani da quelli in cui era approdato.

Di Pietro Geremia