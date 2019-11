Agrigento, Sequestrata a Racalmuto una discarica di rifiuti non autorizzata: una denuncia

Connect on Linked in

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, svolti dai carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento e dedicati in particolar modo alla tutela dell’ambiente e al contrasto delle varie forme di inquinamento, i militari della Stazione di Racalmuto, con il supporto dei Carabinieri del Centro Anticrimine Natura di Agrigento hanno denunciato un quarantatreenne racalmutese per reati ambientali. Su un terreno agricolo di sua proprietà, sito in contrada padreterno, aveva realizzato una discarica di rifiuti non autorizzata. Un’area di circa mille metri quadrati, infatti, era diventata un deposito a cielo aperto per delle carcasse di automobili. Sono in corso, adesso, gli accertamenti volti a caratterizzare e classificare i rifiuti presenti sul terreno sequestrato.