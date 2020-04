Agrigento, sequestrati 30 Kg di Hashish a San Leone

Print This Post

Una maxi operazione antidroga è stata posta a termine nella giornata di ieri ad Agrigento.

Gli uomini della polizia di stato appartenenti alla locale Questura avrebbero infatti rinvenuto e sequestrato 30 chili di panetti di hashish.

La sostanza stupefacente pare sia stata abbandonata sulla spiaggia di San Leone e secondo le prime ipotesi si tratterebbe di una consegna, probabilmente via mare dato che l’imballo contenente i panetti era praticamente impermeabilizzato, che per motivi ancora poco chiari non sarebbe andata a buon fine.

Sul caso dunque i poliziotti agrigentini, coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino, hanno avviato le indagini di rito.