Agrigento, sequestro e giustizia fai da te: arrestati 2 braccianti agricoli

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno arrestato due braccianti agricoli di Ribera con l’accusa di sequestro di persona.

A quanto pare, i due uomini avevano subito nei giorni scorsi il furto di due paia di forbici elettriche da potatura, del valore di alcune centinaia di euro.

Arrivati a sospettare di un 30enne rumeno, hanno così attuato un il metodo “giustizia fai da te” recandosi nella sua abitazione iniziando dapprima a malmenarlo e minacciarloo con un coltello per poi prelevarlo con la forza con l’intento di farsi restituire la refurtiva.

Fortunatamente per il rumeno, dell’episodio si sono accorti alcuni passanti i quali hanno immediatamente allertato i militari facendo così partire il setacciamento della zona concluso con il blocco dei sospettati e il loro arresto, mentre per la vittima, a casa della quale sono effettivamente state trovate le forbici rubate, è scattata una denuncia per ricettazione.