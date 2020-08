Un vero e proprio salvataggio alla Baywatch è stato fatto ieri ad Agrigento.

Un 19enne originario del posto, e figlio di un poliziotto in servizio nella Città della Valle dei Templi, si trovava nella spiaggia di San Leone quando avendo notato una coppia di bagnanti catanesi che, non riuscendo più a tornare a riva,chiedevano vistosamente aiuto, non avrebbe esitato a tuffarsi in mare e soccorrerli prima che la tragedia prendesse atto salvandoli così da un destino assai tortuoso.

Di Pietro Geremia