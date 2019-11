Agrigento, si affaccia sul balcone e si masturba: 45enne allontanato da casa

Connect on Linked in

Una presenza diventata senza dubbio importuna quella di un 45enne originario di Palma di Montechiaro.

L’uomo nel 2018 era stato segnalato più volte dai propri vicini di casa in quanto, senza alcuna pudicizia, soleva recarsi sul balcone di casa propria per masturbarsi impunemente.

Solo dopo una serie non indifferente di denunce pervenute presso gli agenti di polizia questi si sarebbero immediatamente recati presso l’abitazione dell’uomo dove, dopo una serie di appostamenti atti a verificare le veridicità delle segnalazioni, avrebbero proceduto per atti osceni in luogo pubblico.

Una volta portato il caso del 45enne disoccupato in tribunale, il giudice avrebbe disposto per un allontanamento per almeno un anno del soggetto dal comune di Palma di Montechiaro e di un suo trasferimento in una comunità in regime di libertà vigilata.

Di Pietro Geremia