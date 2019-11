Agrigento, si appropria di 350 mila euro e se li gioca: procura chiede 6 anni per direttore delle poste

Connect on Linked in

La richiesta di una condanna a 6 anni di reclusione è stata chiesta da parte del sostituto procuratore Bavarelli nei confronti di un ex direttore delle Poste di Agrigento.

L’imputato, di 55 anni, era stato indagato e portato a processo per peculato con l’accusa di essersi appropriato di ben 350 mila euro mediante prelievi effettuati sui libretti giudiziari in custodia a Poste italiane.

In sede di dibattimento però gli avvocati difensori dell’ex direttore avevano richiesto di procedere mediante il rito abbreviato per via di una presunta dipendenza patologica che aveva compromesso la capacità di volere del protagonista della vicenda, tesi a cui la consulente del Tribunale si era opposta dichiarandolo invece in grado di intendere e volere.

Sul caso si pronunceranno dunque i giudici del tribunale di Agrigento il prossimo 11 febbraio.

Di Pietro Geremia