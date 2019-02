Agrigento, si contendono una donna a suon di sberle: nei guai 2 extracomunitari

Connect on Linked in

Una zuffa in piena regola è avvenuta nei giorni scorsi ad Agrigento a poche decine di metri dal Comune e dal Teatro Pirandello.

Nel centro storico della città della Valle dei Templi, precisamente in via Santa Sofia, pare infatti che due extracomunitari se le siano date di santa ragione per via di una donna contesa.

Secondo gli agenti della sezione Volanti intervenuti immediatamente

sul posto, evitando il peggio, più che un litigio per amore pare che a far

partire la baruffa sia stato un regolamento di conti dovuto probabilmente a spaccio

e/o prostituzione terminato per uno dei due contendenti con il viaggio in

ospedale per un trauma da corpo contundente.

Di Pietro Geremia