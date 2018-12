Print This Post

Nella notte tra venerdì e sabato sulla via Emporium a San Leone un ragazzo di 20 anni non si è fermato all’alt impostogli dagli agenti della sezione volanti della Questura di Agrigento che, per bloccarlo, lo hanno dovuto inseguire.

Il giovane, dopo essersi sottoposto all’alcool test, è risultato positivo.

Il ragazzo è stato denunciato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Agrigento. Ritirata sia la patente che la macchina.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato