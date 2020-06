Agrigento, si fingeva poliziotto per rubare portafogli: arrestato 36enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un finto poliziotto originario di Villaggio Mosè è stato beccato nella giornata di ieri da parte degli agenti della Questura di Agrigento.

Secondo quanto scoperto dagli investigatori il modus operandi dell’uomo, di 36 anni e in libertà vigilata, era semplice ma geniale: il sospettato pare infatti che girasse per le vie della Città della Valle dei Templi a bordo di una bicicletta elettrica di colore nero per affiancare le automobili chiedendo i documenti ai proprietari e successivamente arraffare il portafogli dileguandosi nel nulla.

Solo la furbizia di una potenziale vittima, insospettita dai modi del finto poliziotto, non gli avrebbe consegnato nulla dichiarando che l’avrebbe fatto direttamente in caserma facendolo così fuggire via ma dando il tempo ai veri rappresentanti delle forze dell’ordine di bloccarlo ed arrestarlo.

Di Pietro Geremia