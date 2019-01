Agrigento, si lancia dal balcone: deceduta 50enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una giornata tragica quella di ieri per la città di Bivona, paese in provincia di Agrigento.

Nelle prime ore del mattino una donna di circa 50 anni sarebbe stata trovata priva di vita sul ciglio di un marciapiede.

Nel dettaglio pare che la povera signora, di professione casalinga e nazionalità straniera, in preda ad un momento di sconforto si sia lanciata nel vuoto dal balcone della propria abitazione sita in centro città, impattando contro il duro suolo che non le ha lasciato nessuna possibilità di sopravvivenza.

Sul luogo del suicidio si sono piombati gli uomini dell’arma dei carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Ricordiamo alcuni numeri verdi, da poter chiamare in qualsiasi momento, per chiunque volesse ricevere un sostegno psicologico in un momento di sconforto:

Telefono Amico 199.284.284;

Telefono Azzurro 1.96.96;

Progetto InOltre 800.334.343;

De Leo Fund 800.168.768.

Di Pietro Geremia