Agrigento, si sarebbe appropriato di soldi dell’Asp: a giudizio medico di base

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Nei

giorni scorsi un medico di base di 67 anni sarebbe stato rinviato a giudizio

con l’accusa di peculato.

Stando

a quanto emerso dalle indagini messe a segno da parte della guardia di finanza

l’uomo, originario di Favara e in servizio al distretto sanitario di Agrigento,

svolgendo la propria attività libero-professionale al di fuori dell’orario di

lavoro si sarebbe appropriato per tre anni consecutivi del 15% dei propri

ricavi anziché versarli alla stessa azienda sanitaria.

In

seguito all’iter giudiziario previsto per tale tipologia di reato di cui è

accusato il medico favarese, il giudice avrebbe dunque disposto il rinvio a

giudizio passando prima dall’udienza preliminare così come voluto dai legali

difensori.