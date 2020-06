Agrigento, si scaglia contro agenti dopo essere stato fermato in moto: arrestato 18enne

Connect on Linked in

Una reazione decisamente esagerata quella posta in essere da parte di un 18enne di Villaseta, frazione di Agrigento.

Il giovane, a bordo della propria moto, era stato fermato in un normale posto di blocco da parte della Polizia stradale della provincia agrigentina.

Una volta avviati i controlli, dai sarebbe emerso come il 18enne fosse non solo privo di casco ma anche privo di patente di guida e senza assicurazione, ne sarebbe nata una violenta colluttazione che avrebbe richiesto l’intervento di altre 2 pattuglie per calmare gli animi.

Assopita la lite, gli agenti coinvolti sono dovuto ricorrere alle cure dei medici dell’ospedale “San Giovanni di Dio” mentre invece il 18enne è stato posto agli arresti con l’accusa di resistenza a Pubblico ufficiale.