Incidente frontale tra due auto lungo la strada nei pressi di Villaggio Peruzzo. Per cause in fase di accertamento una Renault Megane e una Toyota Yaris si sono scontrate frontalmente.

Sul posto i vigili urbani di Agrigento che hanno effettuato i primi rilievi per accertare eventuali responsabilità.

Ferite lievi per entrambi i conducenti che sono trasportati dalle ambulanze del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato