Incidente stradale in via Discesa Empedocle ad Agrigento. Per cause in corso d’accertamento, nei pressi di via delle Torri, un’auto ed uno scooter si sono scontrati.

Sullo scooter vi era un giovane che, dopo l’impatto, è stato scaraventato a terra e trasportato con un’ambulanza del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso.

Il sinistro è avvenuto giovedì sera, le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato