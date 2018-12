Agrigento, si scontrano un’auto e uno scooter: ferite due ragazzine

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Per fortuna niente di grave. Erano in sella ad uno scooter le sorelline rispettivamente di 13 e 17 anni quando, in contrada Borsellino sulla strada provinciale tra Montaperto e Piano Gatta, si scontrano contro un’auto cadendo rovinosamente a terra.

Fortunatamente le due, tranne qualche escoriazione e un piccolo trauma cranico, non hanno subito gravi conseguenze ma per precauzione sono state trasportate dall’ambulanza del 118 presso l’ospedale San Giovanni di Dio.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato

Foto d’archivio