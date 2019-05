Agrigento, si scontrano uno scooter e un’auto: ferito un 17enne

Connect on Linked in

Trasportato in ospedale. Un 17enne e un pensionato di 77 anni viaggiano lungo il Viale Sciascia a Villaggio Mosè rispettivamente a bordo di uno scooter e una Peugeot 206 quando, per cause in fase di accertamento, si sono scontrati.

Nell’impatto il 17enne è stato scaraventato violentemente a terra riportando diversi traumi e una frattura alla gamba ed è stato trasportato da un’ambulanza del 118 giunta sul posto presso l’ospedale San Giovanni di Dio per le cure del caso.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato