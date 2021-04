Nei giorni scorsi un 29enne originario di Agrigento è stato denunciato per i reati di truffa in concorso, falsità materiale e simulazione di reato.



I fatti risalgono allo scorso gennaio quando il ragazzo si sarebbe recato presso l’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per farsi medicare una ferita alla mano causata, stando ai suoi racconti, da un incidente stradale facendo così partire una denuncia contro un ente pubblico.



Una volta avviate le indagini di rito però gli agenti non si erano fatti persuasi della versione fornita dal ragazzo e, andando più a fondo nella questione, avrebbero portato alla luce un vero e proprio tentativo di truffa scoprendo che la ferita era stata provocata in un locale della zona e non in un sinistro stradale.



Individuato l’imbroglio in corso il 29enne è stato dunque denunciato all’autorità giudiziaria e sarebbero tuttora in corso indagini per accertare l’eventuale presenza di complici.



Di Pietro Geremia