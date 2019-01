Agrigento, soggetti ritenuti pericolosi: i provvedimenti del Questore

Connect on Linked in

La Polizia di Stato di Agrigento, in particolare l’Ufficio Misure di Prevenzione della Divisione Polizia Anticrimine, ha applicato i seguenti provvedimenti di competenza del Questore a soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza pubblica:

Foglio di Via Obbligatorio

ai sensi dell’Art. 2 del D. L.vo 159/2011,

che impone l’ordine di rimpatrio nel comune di residenza ed il contestuale divieto di ritorno nel comune dal quale è stato allontanato, senza la preventiva autorizzazione.

In data 02.01.2019 su segnalazione della Tenenza Carabinieri di Favara è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: M.A., classe 1980, domiciliato ad Agrigento, resosi responsabile del reato di truffa.

In data 02.01.2019 su segnalazione del Commissariato di P:S. di Sciacca è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: C.G., classe 1999, domiciliato a Palermo;

In data 02.01.2019 su segnalazione della Compagnia Carabinieri di Cammarata è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: M.S., classe 1970, abitante a Mussomeli, resosi responsabile del reato di detenzione abusiva di armi;

In data 02.01.2019 su segnalazione del Commissariato di P.S. di Canicattì è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: R.A.D., classe 1987, abitante a Palma di Montechiaro, resosi responsabile del reato di furto;

In data 02.01.2019 su segnalazione del Commissariato di P.S. di Canicattì è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: N.V.R., classe 1997, abitante a Palma di Montechiaro, resosi responsabile del reato di furto;

In data 02.01.2019 su segnalazione del Commissariato di P.S. di Canicattì è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: N.G., classe 1979, abitante a Palma di Montechiaro, resosi responsabile del reato di furto;

In data 02.01.2019 su segnalazione della Stazione Carabinieri di Castrofilippo è stato applicato il F.V.O. dal medesimo territorio per il periodo di anni 3 a: T.S.G., classe 1986, abitante a Catania.