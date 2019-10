Agrigento, sosta selvaggia alla valle dei templi: emanate 130 multe in un solo giorno

Connect on Linked in

Un vero e proprio record di multe quello raggiunto nel weekend appena trascorso ad Agrigento.

Secondo i dati infatti, pare a seguito della sosta selvaggia che spesso si viene a creare durante il fine settimana lungo la strada Panoramica dei Templi, in particolare nei pressi del lato del tempio di Giunone, i vigili urbani avrebbero elevato la bellezza di 130 contravvenzioni per sosta vietata nella sola giornata di Domenica.

Pur di non pagare il parcheggio custodito, o essendo quest’ultimo saturo per via della ressa generata in particolare durante la prima domenica del mese, gli automobilisti prenderebbero di mira l’intera strada provinciale 4 mettendo così a serio rischio di incidenti i fruitori nonché l’intera viabilità.

Per dare un segnale forte a chi, incurante delle regole, parcheggia la propria autovettura in mezzo alla strada, il Libero consorzio starebbe valutando l’attivazione di un rimozione coatta così da tenere “libera| la circolazione nella suddetta strada.

Di Pietro Geremia