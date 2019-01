Agrigento, spaccia nel centro storico: arrestato dalla polizia

Connect on Linked in

Intorno alle ore 21.30 di mercoledì del 16 gennaio, ad Agrigento, la Polizia di Stato ha tratto in arresto il cittadino gambiano M.Y. di 22 anni, in quanto colto nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso di mirati servizi volti disposti dal Questore Auriemma in questo centro storico e condotti dal personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, gli agenti delle Volanti notavano, in via Vallicaldi, un gruppo di cittadini extracomunitari intenti a parlare tra di loro e nel contesto a contrattare la cessione di hashish a due soggetti presumibilmente italiani. Alla vista dei poliziotti il gruppo si dileguava, ma il personale riusciva ugualmente a bloccare uno di essi. Lo stesso, in oggetto meglio identificato, poneva in essere una resistenza attiva al fermo degli agenti, reagendo con veemenza all’azione di polizia, tentando con violenza di colpire con calci i poliziotti che comunque riuscivano a neutralizzarlo e bloccarlo. La successiva perquisizione effettuata sul cittadino permetteva di rinvenire della sostanza stupefacente del peso di grammi 120 circa. Detta sostanza era suddivisa in varie dosi già pronta allo smercio e, l’atto di ricerca consentiva di rinvenire anche un bilancino di precisione e la somma di euro 20,00 circa in banconote di piccolo taglio, verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Stante la flagranza del reato, il cittadino extracomunitario veniva dichiarato in stato di arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo veniva condotto presso la casa circondariale di Agrigento su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto veniva convalidato dal giudice ed all’immigrato veniva applicata la misura cautelare della custodia in carcere.