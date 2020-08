Nei giorni scorsi gli uomini dell’arma dei carabinieri di Agrigento hanno arrestato un 32enne originario del posto per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente ai fin di spaccio.

Secondo quanto emerso dalle indagini l’uomo, di nazionalità tunisina e già volto noto alle forze dell’ordine per altri tipi di reati, si trovava agli arresti domiciliari quando in seguito ad una perquisizione gli sarebbero stati ritrovati 5 grammi di cocaina e 2 di marijuana che gli sono così costati un’altra visita in Caserma al seguito della quale è stato riposto ai domiciliari.