Agrigento, spartizione dell’eredità finisce a colpi di piede di porco

È finita decisamente male una spartizione di eredità tra due fratelli settantenni originari di Realmonte, in provincia di Agrigento.

Stando alle prime indiscrezioni pare che i due avrebbero iniziato un litigio per via del mancato accordo sulla somma che dovevano dividersi.

In un batter d’occhio però sarebbero iniziati a volare gli insulti reciproci che avrebbero finito col tramutarsi in una vera e propria zuffa dove uno dei due contendenti avrebbe preso un piede di porco per poi colpire alla testa il rivale.

Solo grazie all’intervento dei familiari si sarebbe evitata una probabile tragedia i quali avrebbero chiamato i sanitari del 118 che, una volta sul posto, avrebbero trasportato il ferito presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici avrebbero riscontrato un trauma cranico e alcune lesioni su tutto il corpo.

Sul posto anche gli agenti della polizia di stato che, una volta avviate le indagini, avrebbero denunciato in stato di libertà il fratello aggressore per il reato di lesioni personali gravi.

Di Pietro Geremia