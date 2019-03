Agrigento, sporcaccioni e coppie gay in atteggiamenti intimi: in 35 i denunciati

Connect on Linked in

Rifiuti lasciati per strada in contrada Rinazzi

In seguito ad un’indagine condotta da parte della Capitaneria di porto di Agrigento sono stati denunciati 20 sporcaccioni per abbandono di rifiuti e circa 15 coppiette, per la maggioranza omosessuali, per atti osceni in luogo pubblico.

L’inchiesta dei militari, condotta con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, è stata portata avanti in contrada Caos dove attraverso l’istallazione di alcune telecamere gli inquirenti sono riusciti a beccare dei cittadini zozzoni intenti a scaricare nella zona ogni sorta di rifiuto possibile, oltre ad aver pizzicato svariate coppiette in atteggiamenti più che intimi.

Ad annunciare l’esito delle operazioni sono stati il procuratore Luigi Patronaggio il sostituto Paola Vetro e il comandante della Capitaneria Gennaro Fusco.

DI Pietro Geremia