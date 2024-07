In un episodio che ha sollevato non poche polemiche, un trentaseienne agrigentino è stato denunciato alla procura della Repubblica per aver sputato contro le auto della polizia in diretta su TikTok.

L’incidente è avvenuto nel quartiere di Bonamorone ad Agrigento, dove diverse pattuglie erano intervenute per riportare la calma in un appartamento.

La Diretta Social Incriminata

Durante l’intervento delle pattuglie, l’uomo ha iniziato a trasmettere in diretta su TikTok, schernendo apertamente le forze dell’ordine.

Approfittando del fatto che gli agenti fossero impegnati, ha sputato contro ogni auto di servizio presente, il tutto mentre continuava a rispondere in modo sgarbato ai commenti di biasimo e critica ricevuti dai suoi spettatori online.

Denuncia per Deturpamento

Nonostante il trentaseienne pensasse di averla fatta franca, la sua azione è stata registrata e non è passata inosservata agli agenti delle Volanti. Grazie ai video pubblicati, i poliziotti sono riusciti a identificarlo e denunciarlo per deturpamento.

Precedente Caso di Vilipendio su TikTok

Solo pochi giorni prima, un altro agrigentino, questa volta un quarantacinquenne, era stato denunciato dalla Digos per aver pubblicato un video dell’esterno della questura con commenti infamanti e un “augurio” di silenzio rivolto alle forze dell’ordine. In questo caso, l’ipotesi di reato contestata è stata vilipendio alla Repubblica, alle forze dell’ordine e alle istituzioni.

Conclusioni

Questi episodi sottolineano l’importanza di un comportamento rispettoso nei confronti delle forze dell’ordine e delle istituzioni, specialmente nell’era dei social media dove ogni azione può essere registrata e condivisa istantaneamente. Le denunce e i procedimenti legali avviati dalle autorità dimostrano la loro determinazione nel contrastare comportamenti che minano il rispetto e l’ordine pubblico.