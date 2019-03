Agrigento, stage per atleti del Tennis in carrozzina

Connect on Linked in

Al Tc Città dei Templi di Agrigento, gestito da Alessandro Platania, si è svolto il primo stage assoluto per atleti in carrozzina, nell’ambito del progetto “Tennis per tutti”, fortemente voluto dal comitato regionale e coordinato con grande passione e competenza dal consigliere Gaetano Alfano e dal fiduciario regionale per il tennis in carrozzina Beppe Cobisi.

Grande entusiasmo da parte di atleti e maestri che hanno dato vita ad una giornata emozionante per coloro i quali hanno assistito allo stage, curato dai responsabili nazionali tennis in carrozzina Gianluca Vignali e Giancarlo Bonasia. Presenti anche il presidente della Fit Sicilia Gabriele Palpacelli, il vice presidente vicario Giorgio Giordano, nonché i delegati provinciali di Agrigento Giuseppe Cellura e di Caltanissetta Nadia Lo Santo, oltre ad Antonella Attanasio delegato provinciale CONI Agrigento.

