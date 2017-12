Agrigento, stalking nei confronti della ex fidanzata: arrestata guardia penitenziaria

Print This Post

Una guardia penitenziaria di 28 anni, originaria di Agrigento è stata arrestata dalla polizia con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex argazza.

In particolare il giovane, che presta servizio in una struttura detentiva del nord Italia, sarebbe stato colto nella flagranza di reato mentre discuteva con la sua ex.

A denunciarlo è stata proprio l’ex fidanzata che ha raccontato agli agenti che il ragazzo, nel corso di una serata in noto locale agrigentino, l’avrebbe molestata. La donna aggiungeva di temere che, nel fare rientro presso la propria abitazione, si sarebbe imbattuta ancora nell’uomo.

Al fine di salvaguardare l’incolumità della ragazza, gli agenti l’hanno accompagnata fino al domicilio dichiarato. Poco dopo, intorno alle 2 di notte, la volante riceveva una nuova chiamata e interveniva presso l’abitazione della donna, poiché la stessa segnalava la presenza dell’ex fidanzato.

I poliziotti, giunti sul posto, constatavano l’effettiva presenza dell’uomo che discuteva animatamente con la donna, la quale, successivamente, formalizzava la denuncia dell’accaduto, precisando che le molestie costituivano le ultime di una lunga serie poste in essere dal soggetto in suo pregiudizio nel corso degli ultimi mesi.

Il giovane, stante la flagranza del reato, è stato tratto in arresto e successivamente condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.