Agrigento, stanziati nuovi fondi per il parco della Valle dei Templi

Connect on Linked in

Arrivano nuovi fondi per la Valle dei Templi di Agrigento.

Con la firma di due provvedimenti da parte del direttore Giuseppe Parello a dimostrazione non solo del grande interesse delle istituzioni per il parco archeologico ma anche per il suo mantenimento e recupero saranno infatti stanziati quasi 250 mila euro: circa 150 mila euro per il restauro e la conservazione dell’ambiente e del paesaggio di Poggio Meta nonchè dell’area del tempio di Vulcano, oltre a circa 95 mila euro per la sistemazione degli impianti di Casa Sanfilippo, il restauro di una casa diroccata in prossimità del Cardo I e il completamento della casa di Porta II.

Di Pietro Geremia