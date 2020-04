Agrigento, strade colabrodo: la protesta dei sindaci di Siculiana e Naro

Print This Post

Non ci stanno più i sindaci delle città site nella provincia di Agrigento circondate oramai dalle strade colabrodo che mettono a repentaglio gli automobilisti e che rischiano oltretutto di isolare i paesi dell’hinterland.

I primi cittadini di Siculiana e Naro infatti hanno deciso di partecipare alla manifestazione che avverrà il prossimo 25 gennaio contro l’isolamento viario al fine di fare gran voce nei confronti del governo regionale e farsi dunque dare finalmente ascolto.

“Le nostre strade sono ridotte a un colabrodo, è impossibile vivere in una situazione del genere. I Sindaci dell’ex provincia regionale di Agrigento, le Organizzazioni Sindacali, la Chiesa ed i cittadini scenderanno in strada il prossimo 25 Gennaio per accendere i riflettori su questa assurda situazione. Dalla rotonda Giunone alla rotonda degli scrittori tutti insieme.

Tra le priorità non può mancare la Statale 410 che collega Naro con le principali Statali! È il momento di dire basta e di vivere nella NORMALITÀ!” – ha sentenziato con un post su Facebook il sindaco Maria Grazia Brandara.

Di Pietro Geremia