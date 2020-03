Agrigento, subì una brutale aggressione: vittima operata al volto

Print This Post

Nei giorni scorsi una 50enne agrigentina vittima di una brutale aggressione avrebbe subìto un delicato intervento chirurgico presso il reparto Maxillo facciale dell’ospedale «Civico» di Palermo.

La donna era stata la vittima di una rapina in cui sarebbe stata selvaggiamente picchiata al volto e ala testa con una spranga di ferro lo scorso 2 dicembre in via Boccerie, nel centro storico di Agrigento.

Una volta trasportata in codice rosso presso l’ospedale San Giovanni di Dio, i medici del locale pronto soccorso l’avrebbero dapprima stabilizzata per poi trasferirla presso il nosocomio palermitano.

Sul caso oggetto dell’inaudita violenza intanto continuano le indagini poste in essere da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento.

Di Pietro Geremia