Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

I carabinieri di Agrigento stanno indagando su un furto in abitazione avvenuto in via Santa Maria dei Greci.

Ignoti, approfittando dell’assenza del padrone di casa, si sono intrufolati attraverso una finestra all’interno dell’abitazione riuscendo a portare via oggetti in oro e anche un tablet.

A scoprire il misfatto è stato lo stesso proprietario che ha allertato i militari dell’Arma che stanno indagando sull’accaduto.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato