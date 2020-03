Agrigento, svaligiata un’abitazione: indagini in corso

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Approfittando dell’assenza del proprietario di un’appartamento situato in via dei Giardini dei ladri si sono intrufolati all’interno attraverso una finestra riuscendo a rubare tutto ciò che di prezioso hanno trovato per poi fuggire facendo perdere le proprie tracce.

Al suo rientro, dopo aver fatto l’amara scoperta, il proprietario di casa ha avvertito la polizia che avviato le indagini nel tentativo di scovare qualche traccia riconducibile agli autori del furto.

A Villaseta invece i carabinieri si stanno occupando di un tentato furto avvenuto in un’abitazione.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato