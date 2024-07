ùNegli ultimi giorni, si sono registrati ben 6 tentativi di truffa ai danni di anziani nei comuni di Agrigento e Palma di Montechiaro. Fortunatamente, tutte le truffe sono state sventate grazie alla pronta reazione delle vittime, che hanno immediatamente contattato il numero di emergenza 112.

Le vittime, tutte di età compresa tra 80 e 90 anni, hanno ricevuto telefonate da un uomo che si spacciava per maresciallo dei Carabinieri. Questo truffatore raccontava del presunto coinvolgimento dei figli in un incidente stradale e richiedeva ingenti somme di denaro e gioielli per evitare conseguenze legali e l’arresto.

In alcuni casi, quando le vittime non erano sole, il truffatore invitava il coniuge presente a recarsi alla vicina Stazione dei Carabinieri, cercando di isolare la vittima e mantenendola in costante contatto telefonico, impedendole così di comunicare con l’esterno. Questo espediente serviva per allontanare i parenti e agire indisturbato.

La prontezza delle vittime nel contattare la centrale operativa dell’Arma ha permesso di impedire le truffe e avviare immediate indagini. L’informazione continua a essere uno strumento fondamentale per prevenire queste truffe e tutelare le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Comando Generale dell’Arma ha recentemente diffuso un video con Lino Banfi come testimonial, per sensibilizzare un pubblico sempre più ampio. Il Comando Provinciale di Agrigento prosegue nella sua azione di sensibilizzazione, rivolta non solo agli anziani, ma anche ai giovani, affinché possano diffondere ai familiari i consigli per difendersi.

I principali consigli sono: non aderire a richieste telefoniche di denaro, non aprire la porta a sconosciuti e contattare immediatamente il 112 anche solo per un consiglio.