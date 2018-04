Agrigento, svolta la conferenza “L’importanza del particolare nell’odontoiatria moderna” (Foto)

Con una sala gremita di partecipanti si è concluso con successo, presso l’Hotel Dioscuri di Agrigento, il convegno “L’importanza del particolare nell’odontoiatria moderna” promosso dalla sezione siciliana della rinomata AIOM, Accademia italiana di Odontoiatria Microscopica. L’incontro ha visto alcuni tra i migliori luminari dell’odontoiatria italiana ed estera discutere sul ruolo ormai fondamentale dei moderni macchinari ingrandenti che permettono allo specialista di poter effettuare lavori ancora più accurati al fine di poter garantire una prestazione migliore al paziente. Nel dettaglio, la conferenza è iniziata con il saluto alle autorità presenti, tra cui l’assessore agrigentino alla salute Dr. Gerlando Riolo e il Presidente ANDI Regionale Salvatore Casà, il Presidente AIO Gaetano Iannello, il Presidente ANDI Agrigento Luigi Traversa, al Segretario CAO Agrigento Luigi Burruano, al Segretario Culturale ANTLO Rosario Chiavetta ed infine al Presidente Regionale AIDI Giuseppe Lipani, per poi entrare nel pieno del programma a cui ha dato l’avvio il Dott. Massimo Calapj, vicepresidente nazionale della AIOM, e di proseguire quindi con altri eminenti partecipanti del calibro del Prof. Carnevale, e del Dott. Gaetano Iannello insieme all’odontotecnico Leonardo Cavallo. Dopo un lieve break, offerto dagli sponsor, il convegno è proseguito con il Dott.Provenzano, in seguito il Dott Messina, il Dott. Cipollina coadiuvato dall’odontotecnico Bardelli, per concludere infine con la relazione del canicattinese Dott. Gianluca Russo, consigliere regionale AIDI, il quale ha esposto in modo esauriente i protocolli innovativi nei trattamenti complessi della terapia paradontale non chirurgica. “Grazie all’ausilio del microscopio che abbatte il rischio di non riuscita del lavoro, consentendo di conseguenza un’alta precisione e visione durante le operazioni, e alla continua innovazione tecnologica, sarà possibile esplorare nuovi ambiti per l’odontoiatria che permetteranno di poter migliorare sempre di più il servizio proposto ai nostri pazienti” – ha commentato il canicattinese Russo.

Di Pietro Geremia