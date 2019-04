Agrigento, tagli al personale “Hydortecne S.r.l.” : i sindacati dichirano la volontà di sciopero dei lavoratori

Print This Post

Riceviamo e pubblichiamo:

” I Segretari Provinciali , FIOM CGIL. C. Cipolla – FIM CISL , E. Sessa – UILM UIL , A. Sammartino , premesso che l’Amministratore Unico della Società Hydortecne S.r.l., in data 25 marzo 2019, ha presentato presso il Tribunale di Agrigento istanza di concordato preventivo che obbliga la stessa Società a mantenere l’equilibrio di bilancio e che a seguito di tale obbligo nella riunione tenutasi in data 03 aprile 2019 fra le OO.SS. di categoria e l’Amministratore Unico della Società, quest’ultimo nel corso dell’incontro ha annunciato, dopo un’attenta analisi costi-ricavi, l’ipotesi concreta di un taglio al personale, le scriventi OO.SS. dichiarano la volontà di sciopero dei lavoratori. Chiedono che il previsto raffreddamento avvenga nella sede istituzionale della Prefettura “