Agrigento, tagliano la faccia all’ex ragazzo della sorella per vendetta: condannati padre e figlio

Una vendetta che è costata cara quella messa a segno da due uomini residenti a Casteltermini, in provincia di Agrigento.

Tutto sarebbe nato sette anni fa quando i due sospetti, rispettivamente padre e figlio di 59 e 33 anni, avrebbero sfregiato con un coltello il volto all’ex fidanzato della sorella del giovane, e dunque figlia del 59enne, per motivi legati ad una vendetta fai da te.

Una volta finiti in processo, nel giugno del 2018 la Corte di Appello di Palermo aveva condannato i due imputati a 6 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di lesioni aggravate in concorso, condanna che sarebbe stata resa esecutiva da parte degli uomini dell’arma dei carabinieri appartenenti alla compagnia di Cammarata i quali avrebbero tradotto in carcere i due malfattori.

Di Pietro Geremia