Agrigento, tappetini abbandonati in spiaggia: la denuncia di MareAmico

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Sembra che le spiagge dell’Agrigentino se la stiano passando decisamente male in questo periodo.

Non solo sono messe a duro sforzo dalle intemperie e dalla sempre più preponderante erosione, come avviene ad esempio nella spiaggia di Eraclea Minoa, ma ora devono pure fare i conti con l’inciviltà dei residenti.

Nella mattinata di ieri infatti una grande quantità di tappetini in gommapiuma, arrivati da chissà dove, si sono spiaggiati a San Leone invadendo letteralmente il bagnasciuga. A denunciare il fatto è stata l’Associazione ambientalista MareAmico la quale con un post su Facebook ha dunque segnalato la presenza di diversi oggetti “inconsueti” presenti sulle rive della costa Agrigentina.

“I nostri mari ormai sono diventati una grande discarica, ma gran parte dei rifiuti abbandonati, prima o poi, tornano in spiaggia“ – dice MareAmico nella sua nota.

Quello dell’inquinamento ambientale, in particolare relativo alle coste, è uno dei grandi problemi che affliggono ormai da tempo l’isola e in particolar modo la provincia di Agrigento che, senza opportuni controlli da parte delle istituzioni, si vedrà presto privata delle proprie bellezze naturali con la conseguente perdita del turismo tanto ricercato in particolare nella stagione estiva.

Di Pietro Geremia