Alcune volte il destino fa trovare le persone giuste nel giusto posto.

A dimostrarlo è quanto avvenuto al largo di San Leone, ad Agrigento, dove due diportisti si sono imbattuti in una tartaruga della specie “caretta caretta” rimasta del tutto imprigionata da un enorme sacco di plastica e avvolta da fili di nylon.

Vedendo l’animale in difficoltà i due pescatori non hanno esitato un attimo ad avvicinarlo, imbarcarlo e tagliare la rete causata dall’eccessivo inquinamento marino, dovuto in gran parte alla miriade di incivili incuranti delle più comuni e basilari regole sociali, dandole così una, si spera fortunata, seconda occasione di vita.

Di Pietro Geremia