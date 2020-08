Una tragedia evitata per il rotto della cuffia quella che stava per avvenire ad Agrigento.

Un 55enne originario del posto è stato salvato in extremis da parte degli uomini della sezione Volanti della locale Questura mentre stava per gettarsi dal ponte Morandi.



Il tutto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri dove gli agenti, notando come l’uomo avesse già scavalcato il cavalcavia sito in direzione di Porto Empedocle per poi compiere l’insano gesto, si sarebbero letteralmente catapultati in loco riuscendo, con non poche difficoltà, a bloccarlo venendo feriti durante i tentativi di salvataggio.

Una volta calmata la situazione i protagonisti della storia sono stati trasportati presso il pronto soccorso dell’Ospedale San Giovanni di Dio per le cure mediche.

Di Pietro Geremia