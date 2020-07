Agrigento, tenta suicidio ingoiando pillole antidepressive: salvato dalla polizia

Print This Post

Lo scorso 4 luglio era giunta presso la Sala Operativa della Polizia di Stato di Agrigento la segnalazione di un uomo che riferiva di stare ingerendo un ingente quantità di pillole, col chiaro intento di togliersi la vita.

Gli operatori agenti, risaliti all’intestatario dell’utenza mobile dalla quale era partita la chiamata, hanno dunque inviato la Volante in una via del centro storico ove, presumibilmente, poteva trovarsi la persona in pericolo di vita.

Una volta in loco gli operatori della squadra volanti, unitamente al personale medico del 118 e dei Vigili del Fuoco, hanno bussato ripetutamente al campanello dell’abitazione senza ricevere risposta alcuna nemmeno chiamando il numero telefonico del soggetto al fine di udirne il suono del cellulare dall’esterno.

Per meglio dirimere la questione gli operatori delle forze dell’ordine hanno avviato le verifiche di ricerca alla locale Sala COT, presso la banca dati del gestore di telefonia mobile al fine di attuare la procedura c.d. di “salvataggio vite” mediante la geolocalizzazione dell’utenza telefonica.

Immediatamente la “Volante” è posta alla ricerca dell’abitazione che veniva individuata nel centro storico Empedoclino.

Gli operatori , con non poche difficoltà, sono riusciti a scardinare gli usci e per poi accedere all’interno di un’unica camera ove, adagiato sul letto, hanno trovato il soggetto privo di sensi con una flebile attività cardiaca e respiratoria.

Immediatamente soccorso dal personale sanitario, con l’ausilio degli stessi poliziotti, il soggetto è stato trasportato sull’ambulanza e, successivamente, all’Ospedale San Giovanni di Dio, dove è stato acclarato che l’uomo aveva ingerito circa un centinaio di compresse, farmaci riconducibili alla categoria degli ansiolitici ed al trattamento di crisi epilettiche, con chiaro intento suicidario.