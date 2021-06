Sembra che la truffa dello specchietto non sia ancora passata di moda. È questo quello che si evince dai numerosi tentativi posti in essere nelle ultime settimane sopratutto nella provincia di Agrigento .

Gli ultimi 2 casi sono avvenuti nei giorni scorsi dove una banda di balordi composta da un uomo e una donna in dolce attesa avrebbe tentato di mettere in scena 2 truffe nel giro di 30 minuti fortunatamente non riuscendoci.

Vittime del potenziale imbroglio sarebbero stati una pensionata e una 40enne di Agrigento le quali sarebbero state fermate dalla coppia rispettivamente con la scusa dell’urto dello specchietto, e della richiesta di denaro senza coinvolgere le assicurazioni, nonché con l’accusa di aver rotto il proprio cellulare, lasciato volontariamente a terra dagli imbroglioni per essere schiacciato dalle ruote dell’auto. Le due però, consapevoli della tipologia di imbroglio oramai obsoleta, hanno mangiato immediatamente la foglia cacciando i truffatori minacciando di chiamare la polizia.

Intanto le forze dell’ordine sarebbero state avvertite dell’ennesimo caso di inganno nei confronti dei cittadini agrigentini dando così l’avvio alle indagini per dare un nome e un volto alla coppia di balordi

Di Pietro Geremia