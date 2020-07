Agrigento, tentano fuga da centro accoglienza: feriti 3 carabinieri

Print This Post

Continuano i tentativi di fuga dai centri di accoglienza siciliani.

L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto ad Agrigento dove due tunisini ospiti della struttura “Casa dei Gabbiani” avrebbero tentato di fuggire dal centro.

Durante i concitati momenti gli extracomunitari si sarebbero scontrati con 3 carabinieri ai quali sono stati provocati danni e ferite tali da rendere necessario il loro trasporto presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio dove i medici hanno diagnosticato ferite e contusioni varia giudicate guaribili in circa una settimana.

Una volta bloccati e fermati i rivoltosi tunisini sono stati arrestati per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

Di Pietro Geremia