Agrigento, tentano furto ma non trovano nulla: distrutta un’abitazione

Furto nel centro storico ad Agrigento.

Ignoti sono ricercati dalle forze dell’ordine per aver distrutto un’abitazione situata in via Santa Maria dei Greci.

In particolare i ladri, credendo che la casa fosse piena di oggetti preziosi , si sono introdotti all’interno ma non avrebbero trovato nulla da poter portare via,così per ripicca hanno iniziato a distruggere l’intero appartamento per poi far perdere le proprie tracce.

Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Agrigento.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato