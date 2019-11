Agrigento, terreni pieni di rifiuti: sequestrate discariche abusive nei pressi di Naro

Print This Post

Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia Provinciale di Agrigento hanno scoperto e sequestrato un’area adibita a discarica abusiva situata al confine dei territori tra Agrigento e Naro.

L’operazione delle forze dell’ordine sarebbe avvenuta nell’ambito del controllo del territorio per la prevenzione e repressione del fenomeno dell’abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti dove, in un’area complessiva di circa 5 mila mq sita a scoperto in Contrada Saladino,

sarebbero stati rinvenute delle lastre ondulate e manufatti contenenti presumibilmente amianto, pneumatici fuori uso; materiali provenienti dalla demolizione di parti di fabbricati, terre e rocce da scavo, bottiglie in vetro e lastre rotte di vetro; contenitori e bottiglie varie in plastica, resti e sfalci di potatura.

Una volta espletate le formalità di rito, l’intera area è stata dunque posta sotto sequestro ai sensi dell’art. 354 del c.p.p.

Di Pietro Geremia