Agrigento, topi d’appartamento in azione: trafugati 4.000 euro

Connect on Linked in

Un ennesimo furto in abitazione è avvenuto nelle notti scorse nella provincia di Agrigento.

Ad essere preso di mira questa volta è stato un appartamento di proprietà di un 70enne di Cammarata, precisamente in contrada Balatelle, dove dei malviventi avrebbero trafugato ben 4.000 euro in contanti custoditi in un cassetto della scrivania per poi darsela a gambe levate senza lasciare alcuna traccia.

Una volta scoperto il furto, al povero pensionato non è rimasto altro che denunciare il fatto agli uomini dell’arma dei carabinieri i quali hanno avviato le indagini atte a dare un nome e un volto ai malfattori.

Di Pietro Geremia